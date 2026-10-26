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26 жовтня 2026, 10:18

На Львівщині п'яний водій наїхав на трьох дівчат: одна загинула

26 жовтня 2026, 10:18
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Фото: Національна поліція
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У селі Уріж Дрогобицького району Львівської області сталася смертельна ДТП. 24-річна дівчина загинула, ще одна жінка такого ж віку отримала травми

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася ввечері 25 жовтня близько 17:50. За попередніми даними, автомобіль Nissan X-Trail наїхав на трьох дівчат, які йшли дорогою.

Унаслідок ДТП одна з них загинула на місці, а іншу, 24-річну жінку, госпіталізували з травмою голови та забоями.

Як повідомили в поліції, за кермом перебував 49-річний чоловік. Після скоєння аварії він залишив місце події, але правоохоронці розшукали та затримали його.

Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння: вміст алкоголю в його крові перевищував 2,5 проміле. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, на Харківщині в ДТП загинули люди, серед постраждалих – дитина. 49-річний водій вантажівки MAN рухався в бік Мерефи. 36-річна жінка за кермом Mitsubishi під час виїзду на перехрестя з основною автодорогою не надала переваги вантажівці. В результаті вони зіткнулись.

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