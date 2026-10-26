Фото: ДСНС

Ворожа атака зруйнувала промислове підприємство на Одещині, там виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час гасіння пожежі росіяни двічі завдали повторних ударів безпосередньо по місцю роботи вогнеборців.

На щастя, рятувальники перебували в укритті й не постраждали. Пошкоджена пожежно-рятувальна техніка.

За іншою адресою внаслідок атаки пошкоджені чотири гаражі та знищений легковий автомобіль.

Попередньо, загиблих і постраждалих немає. На місцях працювали понад 50 рятувальників.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня російські війська атакували промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині. На місцях влучань спалахнули пожежі.