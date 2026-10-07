Полтавщина под массированной атакой: в Кременчуге повреждены многоэтажки
Утром 7 октября Полтавская область оказалась под массированным ударом вражеских ракет и беспилотников
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
Зафиксировано попадание по жилому району в Кременчуге, в результате чего повреждены многоквартирные дома. Все экстренные службы работают на месте, информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, враг нанес удар по одному из предприятий в Кременчугском районе.
Напомним, в ночь на 7 октября Киев подвергся атаке российскими баллистическими ракетами. В результате удара зафиксировано попадание в трех районах столицы. К сожалению, есть погибшие.
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