Фото: ОВА

Утром 7 октября Полтавская область оказалась под массированным ударом вражеских ракет и беспилотников

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

Зафиксировано попадание по жилому району в Кременчуге, в результате чего повреждены многоквартирные дома. Все экстренные службы работают на месте, информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, враг нанес удар по одному из предприятий в Кременчугском районе.

Напомним, в ночь на 7 октября Киев подвергся атаке российскими баллистическими ракетами. В результате удара зафиксировано попадание в трех районах столицы. К сожалению, есть погибшие.