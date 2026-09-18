На Полтавщині двом жінкам повідомили про підозру у виготовленні дитячої порнографії

Фото: Національна поліція

На Полтавщині правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо можливого виготовлення матеріалів порнографічного характеру за участю двох малолітніх дітей

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про можливе правопорушення надійшло до поліції 14 вересня від служби у справах дітей однієї з місцевих громад.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу.

У справі фігурують дві жінки, які є матерями дівчат. Їм уже повідомили про підозру. Наразі суд має визначити запобіжний захід.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші речові докази, які можуть мати значення для слідства.

Дівчат вилучили з родин та поміщено до медичного закладу для подальшого обстеження. Наразі діти перебувають у лікарні, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, на Закарпатті матір змушувала доньку брати участь в інтимних ефірах. Під час платних онлайн-трансляцій вона роздягала дитину та змушувала її брати участь у непристойних діях перед камерою.