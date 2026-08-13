Фото: Прокуратура України

На Закарпатті скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річної жінки, яку обвинувачують у сексуальній експлуатації власної малолітньої доньки, виготовленні та поширенні дитячої порнографії

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка зареєструвала себе та 13-річну на той час доньку на сайті для відеострімів. Під час платних онлайн-трансляцій вона роздягала дитину та змушувала її брати участь у непристойних діях перед камерою. За такі ефіри користувачі платформи перераховували гроші на банківські рахунки родини.

Після викриття протиправних дій представники соціальних служб вилучили всіх дітей з родини. Наразі вони перебувають під опікою держави.

Жінці інкримінують:

виготовлення, розповсюдження та збут дитячої порнографії,

насильницькі дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років,

вербування малолітньої з метою експлуатації, вчинене її матір'ю.

За клопотанням прокурора обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Львові судитимуть двох сестер із Житомирської області віком 31 та 34 роки. Їх обвинувачують в організації салону еротичного масажу, де, зокрема, надавали сексуальні послуги неповнолітня дівчина.