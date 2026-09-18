У Львові внаслідок наїзду потяга постраждав 21-річний хлопець
Подія сталася 17 вересня близько 07:15 на шостому кілометрі перегону сполученням "Львів – Персенківка" у Львові
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Потяг скоїв наїзд на 21-річного жителя Івано-Франківської області. Юнак отримав травми та був госпіталізований.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, ввечері 15 вересня на Полтавщині електропотяг насмерть збив 23-річного молодика, який йшов по залізничній колії.
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