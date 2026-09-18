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18 сентября 2026, 11:12

На Полтавщине двум женщинам сообщили о подозрении в изготовлении детской порнографии

18 сентября 2026, 11:12
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Фото: Национальная полиция
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В Полтавской области правоохранители расследуют уголовное производство по возможному изготовлению материалов порнографического характера с участием двух малолетних детей

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о возможном правонарушении поступило в полицию 14 сентября от службы по делам детей одной из местных общин.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса.

В деле фигурируют две женщины, являющиеся матерями девушек. Им уже сообщили о подозрении. Суд должен определить меру пресечения.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны и другие доказательства, которые могут иметь значение для следствия.

Девушек изъяли из семей и помещены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Сейчас дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, на Закарпатье мать заставляла дочь участвовать в интимных эфирах. Во время платных онлайн-трансляций она раздевала ребенка и заставляла его участвовать в непристойных действиях перед камерой.

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