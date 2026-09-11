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11 вересня 2026, 11:55

На Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі: водій загинув, пасажирка у лікарні

11 вересня 2026, 11:55
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Фото: поліція
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ДТП сталася ввечері 10 вересня між селами Вишневе та Микитівка Охтирського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій KIA Sportage не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів з дороги у кювет і перекинувся.

Від отриманих травм 52-річний водій загинув на місці. Постраждалу пасажирку, 55-річну жінку, госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 9 вересня на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та мотоцикла. Загинув 16-річний хлопець, ще один підліток отримав травми та був госпіталізований.

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