Фото: поліція

ДТП сталася ввечері 10 вересня між селами Вишневе та Микитівка Охтирського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій KIA Sportage не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів з дороги у кювет і перекинувся.

Від отриманих травм 52-річний водій загинув на місці. Постраждалу пасажирку, 55-річну жінку, госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 9 вересня на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та мотоцикла. Загинув 16-річний хлопець, ще один підліток отримав травми та був госпіталізований.