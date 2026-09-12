На Полтавщині зіткнулися трактор та автівка: постраждали троє дітей і жінка
ДТП сталася 11 вересня близько 21:45 поблизу села Пишне Лубенського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Трактор John Deere під керуванням 20-річного водія зіткнувся з автомобілем Audi Q7, за кермом якого перебував 36-річний чоловік.
Внаслідок ДТП травми отримали пасажири авто: 36-річна жінка та троє дітей віком 2, 10 і 12 років. Усіх доставили до лікарні.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, ввечері 10 вересня на Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі. Водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували.
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