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11 серпня 2026, 11:28

Ситуація в енергосистемі через обстріли: найскладніша ситуація – на Одещині

11 серпня 2026, 11:28
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Ілюстративне фото: pixabay
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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у пʼяти регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Запорізьку, Херсонську, Харківську, Сумську і Чернігівську області.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Найскладнішою залишається ситуація на Одещині, де досі тривають відновлювальні роботи. Після масованого обстрілу регіону енергетикам уже вдалося повернути світло більшості споживачів. Утім, аби запобігти аваріям через перевантаження обладнання, фахівці вимушені застосовувати мережеві обмеження. Усі відключення скасують одразу після остаточного завершення ремонтів.

Зазначається, що застосування обмежень 7 серпня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00.Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня РФ атакувала Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також атакувала Україну 120 ударними БпЛА різного тип.

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