23:55  12 серпня
Ціни на пальне летять у прірву: як змінились цінники на АЗС
01:55  13 серпня
"Я готуюсь до суду": дружина відомого ведучого заявила про побиття у шлюбі
01:35  13 серпня
Пісня співачки FIЇNKA налякала росіян
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2026, 08:45

Гралися з порохом: на Одещині трьох дітей госпіталізували з опіками

13 серпня 2026, 08:45
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Подія сталася вдень 12 серпня в одному з сіл Буджацької громади у Болградському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про подію правоохоронцям повідомила мати одного з постраждалих.

Попередньо встановлено, що двоє 14-річних та один 13-річний хлопці гралися у покинутому будинку, де знайшли коробку з мисливським порохом. Під час ігор діти підпалили речовину, внаслідок чого вона миттєво спалахнула. Усі троє підлітків отримали опіки різного ступеня.

"Швидка" доправила постраждалих до лікарні, медики встановлюють точний ступінь тяжкості їхніх травм.

Поліцейські з'ясовують всі деталі події.

Зазначається, що сім'ї хлопців на обліках у соціальних службах не перебували.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 липня на Полтавщині двоє підлітків вилізли на вагон і отримали удар струмом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область події травми діти
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Наслідки обстрілів Харківщини: пошкоджені будинки та підприємства, є загибла та поранені
13 серпня 2026, 08:57
Дрони, політика та гроші: як змінився характер війни і що чекає на Україну
13 серпня 2026, 08:33
Нічна атака БпЛА на Ізмаїл: частина міста без світла
13 серпня 2026, 08:25
Сили ППО знешкодили 111 зі 133 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
13 серпня 2026, 08:11
Ворожі удари по Дніпропетровщині: пошкоджена інфраструктура, п’ятеро поранених
13 серпня 2026, 07:58
Сили оборони ліквідували за добу понад 1300 російських окупантів – Генштаб
13 серпня 2026, 07:46
На Сумщині внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей
13 серпня 2026, 07:31
Окупанти завдали майже 1000 ударів по Запорізькій області: є загиблий та поранені
13 серпня 2026, 07:20
Нічний удар по Одещині: росіяни атакували портову інфраструктуру
13 серпня 2026, 07:06
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віталій Шабунін
Юрій Касьянов
Всі блоги »