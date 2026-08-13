Фото: поліція

Подія сталася вдень 12 серпня в одному з сіл Буджацької громади у Болградському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про подію правоохоронцям повідомила мати одного з постраждалих.

Попередньо встановлено, що двоє 14-річних та один 13-річний хлопці гралися у покинутому будинку, де знайшли коробку з мисливським порохом. Під час ігор діти підпалили речовину, внаслідок чого вона миттєво спалахнула. Усі троє підлітків отримали опіки різного ступеня.

"Швидка" доправила постраждалих до лікарні, медики встановлюють точний ступінь тяжкості їхніх травм.

Поліцейські з'ясовують всі деталі події.

Зазначається, що сім'ї хлопців на обліках у соціальних службах не перебували.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 липня на Полтавщині двоє підлітків вилізли на вагон і отримали удар струмом.