Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 462 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1310 окупантів, три танки, три бронемашини, 51 артилерійську систему, одну РСЗВ, один засіб ППО, 1634 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 474 одиниці автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.08.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Танеко" у Нижньокамську в Республіці Татарстан.