Фото: ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харкову та 14 населених пунктах Харківської області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Ворог застосовував різноманітне озброєння – ракети, КАБи, РСЗВ, FPV-дрони та понад 40 БпЛА різних типів. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще четверо цивільних отримали травми та поранення.

У селі Циркуни через обстріл загинула 36-річна жінка. У Балаклії вибухові поранення отримали двоє чоловіків 24 та 50 років, а дві жінки 67 та 69 років зазнали гострої реакції на стрес.

У Харкові безпілотники атакували Київський та Основ’янський райони, пошкодивши приватний будинок.

Також зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури, будинків, підприємств та автомобілів у Куп’янському, Ізюмському, Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 962 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району одна людина загинула, ще троє отримали поранення.