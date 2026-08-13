Нічна атака БпЛА на Ізмаїл: частина міста без світла
У ніч на 13 серпня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Ізмаїлу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізмаїльську РВА та мера Ізмаїла Андрія Абрамченка.
Після завершення обстрілу всі профільні та аварійні служби одразу приступили до ліквідації наслідків атаки.
Внаслідок пошкодження електромереж південно-східна частина міста залишилася без світла. Фахівці ДТЕК проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Обʼєкти водопостачання та водовідведення Ізмаїла переведені на резервні джерела енергоживлення.
Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська завдали удару по Ізмаїльському району Одеської області. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі.
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