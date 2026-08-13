Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 серпня РФ атакувала Україну 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 111 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 16 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська завдали удару по Ізмаїльському району Одеської області. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі.