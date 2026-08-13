На Сумщині внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 19 населених пунктів Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, артилерію й міномети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок атак та підриву на боєприпасі травм зазнали семеро цивільних мешканців.
У Середино-Будській громаді під час мінометного обстрілу поранення отримали четверо людей – жінки віком 64, 60 та 48 років і 38-річний чоловік.
У Шосткинській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА була травмована 61-річна жінка.
У Лебединській громаді через влучання безпілотника поранень зазнав 62-річний чоловік.
У Глухівській громаді 81-річний чоловік отримав поранення через наїзд мотоблоком на вибухоівку.
Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська завдали удару по Ізмаїльському району Одеської області. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі.