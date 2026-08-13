Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок атак та підриву на боєприпасі травм зазнали семеро цивільних мешканців.

У Середино-Будській громаді під час мінометного обстрілу поранення отримали четверо людей – жінки віком 64, 60 та 48 років і 38-річний чоловік.

У Шосткинській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА була травмована 61-річна жінка.

У Лебединській громаді через влучання безпілотника поранень зазнав 62-річний чоловік.

У Глухівській громаді 81-річний чоловік отримав поранення через наїзд мотоблоком на вибухоівку.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська завдали удару по Ізмаїльському району Одеської області. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі.