Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Авіаудари: війська РФ здійснили 19 авіаударів по 15 населених пунктах, зокрема по Таврійському, Юліївці, Новоіванівці, Омельнику та Зеленій Долині.

Атаки БпЛА: 698 безпілотників (переважно FPV) атакували 39 населених пунктів, серед яких Запоріжжя, Кушугум, Комишуваха, Оріхів, Степногірськ та Мала Токмачка.

Артилерійські обстріли: 245 артударів прийшлися по території 20 населених пунктів області.

До правоохоронців надійшло 51 повідомлення про пошкодження та руйнування будинків, приватних автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська завдали удару по Ізмаїльському району Одеської області. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі.