Окупанти завдали майже 1000 ударів по Запорізькій області: є загиблий та поранені
Упродовж минулої доби російські війська завдали 962 удари по 52 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
- Авіаудари: війська РФ здійснили 19 авіаударів по 15 населених пунктах, зокрема по Таврійському, Юліївці, Новоіванівці, Омельнику та Зеленій Долині.
- Атаки БпЛА: 698 безпілотників (переважно FPV) атакували 39 населених пунктів, серед яких Запоріжжя, Кушугум, Комишуваха, Оріхів, Степногірськ та Мала Токмачка.
- Артилерійські обстріли: 245 артударів прийшлися по території 20 населених пунктів області.
До правоохоронців надійшло 51 повідомлення про пошкодження та руйнування будинків, приватних автомобілів та обʼєктів інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська завдали удару по Ізмаїльському району Одеської області. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі.
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