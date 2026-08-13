Фото: ОВА

У ніч на 13 серпня російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками і артилерією. Під ударом опинилися три райони

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Кам’янському районі ворог вдарив по Криничанській громаді. Пошкоджені автомобілі. Постраждали троє чоловіків – 34-річного цивільного у важкому стані госпіталізували. Ще двоє постраждалих 37 та 45 років лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено гараж та автівки. Поранення отримали двоє чоловіків 22 та 36 років, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Павлограді пошкоджена інфраструктура, на місці виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня ворожа армія завдала удару по Ізмаїльському району Одеської області. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі.