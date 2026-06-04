Фото: ДСНС

У ніч на 4 червня російські окупанти знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали складське приміщення та обладнання.

На місці події виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня російські війська атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі на Київщині. Виникла пожежа, постраждав працівник.