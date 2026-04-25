На Полтавщині Jaguar врізався у зупинку: водій помер
Подія сталася 24 квітня близько 21:40 на проспекті Свободи у місті Кременчуці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, водієві Jaguar F-Pace стало зле під час руху. Через це некерований автомобіль виїхав за межі дороги та врізався в опору зупинки громадського транспорту.
Медики, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка.
Для встановлення причини смерті водія призначена судмедекспертиза.
Правоохоронці з'ясовують обставини події.
Нагадаємо, 22 квітня на Львівщині легковик Hyundai Elantra влетів у відбійник. Водійка під час проведення реанімаційних заходів померла на місці.
23 квітня 2026
