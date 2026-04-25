Происшествие произошло 24 апреля около 21:40 на проспекте Свободы в городе Кременчуге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, водителю Jaguar F-Pace стало плохо во время движения. В итоге неуправляемый автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в сопротивление остановки общественного транспорта.

Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины.

Для установления причины смерти водителя назначена судмедэкспертиза.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

