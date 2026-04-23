23 квітня 2026, 09:43

На Львівщині легковик влетів у відбійник: водійка загинула

23 квітня 2026, 09:43
Фото: поліція
ДТП сталася 22 квітня близько 17:20 на автодорозі "Львів – Шегині" у селі Зимна Вода Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка автомобіля Hyundai Elantra, 63-річна львів’янка, не впоралася з керуванням і в’їхала у відбійник.

Внаслідок ДТП водійка легковика отримала травми і під час проведення реанімаційних заходів померла на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вранці 20 квітня на Львівщині вантажівка зіткнулася з Toyota. Внаслідок удару пасажир легковика загинув на місці, водійку авто госпіталізували.

Львівська область події аварія ДТП загибла відбійник
