Російські дрони атакували об’єкти Нафтогазу на Полтавщині: виникла пожежа
Російські війська вдарили по інфраструктурі Групи Нафтогаз у Полтавській області. Атаку здійснили за допомогою безпілотників
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає RegioNews.
Внаслідок влучань спалахнула пожежа. Через деякий час російські війська завдали повторного удару.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
На об’єктах працюють профільні служби, фахівці ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу.
У компанії зазначили, що РФ продовжує цілеспрямовано бити по нафтогазовій галузі – з початку року зафіксовано вже понад 40 атак на об’єкти Групи Нафтогаз.
Нагадаємо, у ніч на 4 квітня ворог атакував Україну 286 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 260 російських безпілотників. Зафіксовано влучання на 10 локаціях.
03 квітня 2026
05 квітня 2026, 14:49
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Всі блоги »