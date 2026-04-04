Російські війська вдарили по інфраструктурі Групи Нафтогаз у Полтавській області. Атаку здійснили за допомогою безпілотників

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає RegioNews.

Внаслідок влучань спалахнула пожежа. Через деякий час російські війська завдали повторного удару.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На об’єктах працюють профільні служби, фахівці ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу.

У компанії зазначили, що РФ продовжує цілеспрямовано бити по нафтогазовій галузі – з початку року зафіксовано вже понад 40 атак на об’єкти Групи Нафтогаз.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня ворог атакував Україну 286 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 260 російських безпілотників. Зафіксовано влучання на 10 локаціях.