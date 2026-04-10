У Полтавській області на трасі сталася масова ДТП
ДТП сталася 9 квітня близько 15:30 на трасі Київ–Харків–Довжанський у Полтавському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автівки зіткнулися поблизу повороту на село Дудникове Коломацької громади.
За попередньою інформацією, технічних пошкоджень зазнали близько 6 авто: легковики, мікроавтобуси, вантажівка та автомобіль "швидкої".
На місці працювали екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який 7 квітня спричинив смертельну ДТП на вулиці Балківська в Одесі. Внаслідок аварії одна жінка загинула, ще 14 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
