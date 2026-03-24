Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала 5-річна дівчинка (гостра реакція на стрес). Пошкоджені два приватні будинки, дитячий садок та багатоквартирний будинок.

У Сумській громаді дрон поцілив в автомобіль, у якому перебували 45-річний чоловік та його 13-річний син. Обидва отримали травми. Крім того, у громаді пошкоджений приватний будинок.

У Тростянецькій громаді через удар БпЛА поранений 59-річний чоловік, а в Білопільській громаді зафіксовано пошкодження приватної оселі.

На місцях влучань працювали слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування та допомагали людям.

