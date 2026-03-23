Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

Наразі відомо про двох постраждалих, медики надають їм необхідну допомогу.

Станом на 8:50 у Криворізькому районі триває повітряна тривога. Жителів закликають залишатися у безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, внаслідок попередньої атаки у Кривому Розі постраждали двоє чоловіків віком 31 та 58 років.