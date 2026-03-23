Вночі 23 березня цивільна інфраструктура Одеської області знову зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджені дахи та вибито скління. Також пошкодження зазнав склад на території порту.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, вдень 22 березня ворог масовано атакував ударними безпілотниками південь Одещини. Під удар потрапили ферма та зернові ангари.