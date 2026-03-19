У Сумській області знайшли військового з Буковини, якого майже рік вважали зниклим безвісти

В одній із лікарень на Сумщині знайшли військового Руслана Михайлюка, якого вважали зниклим безвісти з травня 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Наразі військовий із Буковини перебуває у військовому шпиталі з втратою пам'яті, частковою втратою зору, контузіями та іншими захворюваннями та пораненнями.

Нагадаємо, днями на Сумщині затримали майора ТЦК, який організував схему втечі військовослужбовців із частин на території регіону. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.