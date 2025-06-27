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27 червня 2025, 15:46

Затримали чоловіка з правом на відстрочку: у Полтавському ТЦК роз'яснили, що сталось насправді

27 червня 2025, 15:46
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У мережі поширювали повідомлення про скандал із ТЦК у Полтавській області. Тепер у ТЦК розповіли, що насправді сталось з потенційним призовником

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

У соцмережах повідомляли, що 26 червня працівники ТЦК на Полтавщині затримали чоловіка з метою проходження ВЛК, а потім нібито з ним обірвався зв'язок. Тепер у ТЦК прокоментували ситуацію.

В офіційному повідомленні йдеться про те, що цього чоловіка уже відпустили. Його родичі привезли відповідні документи, і він написав заяву на відстрочку. Раніше чоловік не оформлював відстрочку.

У ТЦК пояснили, що чоловік є військовозобов'язаним, і саме тому його повезли на ВЛК. Проте згодом туди привезли документи, що чоловік має право оформити відстрочку, оскільки доглядає за людиною з інвалідністю.

"Тож чергова "сенсація", яка розповідає про "звірства ТЦК" знову виявилася не більше ніж маніпуляцією, спрямованою на дискредитацію територіальних центрів комплектування, завади процесу мобілізації та підрив обороноздатності ЗСУ в боротьбі з агресором. Вкотре просимо громадян не вестися на провокації, перевіряти інформацію – користуватися лише веріфікованими джерелами, а не ноунейм-каналами. Та дотримуватися законодавства – зокрема, правил військового обліку", - сказано в повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, раніше в мережі поширювали відео з Житомирського ТЦК, де казали про пошук військовозобов'язаних через сайт Auto.Ria. За словами депутата Олексія Гончаренко, він спитав у представника Житомирської ТЦК, чи дійсно це так. У результаті представник ТЦК сказав, що вони" змушені вдаватися до таких нестандартних методів", щоб виконати план із призову.

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