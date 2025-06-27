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В сети распространялось сообщение о скандале с ТЦК в Полтавской области. Теперь в ТЦК рассказали, что на самом деле произошло с потенциальным призывником

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

В соцсетях сообщали, что 26 июня работники ТЦК в Полтавской области задержали мужчину с целью прохождения ВЛК, а затем якобы с ним оборвалась связь Теперь в ТЦК прокомментировали ситуацию.

В официальном сообщении говорится, что этого мужчину уже отпустили. Его родственники привезли соответствующие документы, и он написал заявление на отсрочку.

В ТЦК объяснили, что мужчина военнообязаный, и именно поэтому его повезли на ВЛК. Однако впоследствии туда привезли документы, что мужчина имеет право оформить отсрочку, поскольку ухаживает за человеком с инвалидностью.

"Поэтому очередная "сенсация", рассказывающая о "зверствах ТЦК" вновь оказалась не более чем манипуляцией, направленной на дискредитацию территориальных центров комплектования, помехи процесса мобилизации и подрыв обороноспособности ВСУ в борьбе с агрессором. Еще раз просим граждан не вестись на провокации, проверять информацию – пользоваться только верифицированными источниками, а не ноунейм-каналами. И соблюдать законодательство – в частности, правила военного учета", - говорится в сообщении ТЦК.

Напомним, ранее в сети распространяли видео с Житомирского ТЦК, где говорили о поиске военнообязанных через сайт Auto.Ria. По словам депутата Алексея Гончаренко, он спросил представителя Житомирской ТЦК, действительно ли это так. В результате представитель ТЦК сказал, что они "вынуждены прибегать к таким нестандартным методам", чтобы выполнить план по призыву.