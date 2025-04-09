На Полтавщине внедорожник врезался в грузовик: есть пострадавший
ДТП произошло 8 апреля около 17:15 на 153 км трассы Киев – Харьков, вблизи города Пирятина Лубенского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Внедорожник Volkswagen Touareg под управлением 39-летней водительницы столкнулся с грузовиком MAN.
В результате ДТП пострадал 63-летний пассажир Volkswagen. Травмированного госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии выясняют следователи.
Напомним, утром 7 апреля на Житомирщине лоб в лоб столкнулись легковушки. Погибла женщина, три пострадавших.
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