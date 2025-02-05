На Полтавщині жінка застрелила з пневматичної рушниці сусідського кота
Подія сталася вдень 3 лютого в одному із сіл Ланнівської громади Полтавського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
До поліції звернувся 32-річний місцевий житель із заявою про те, що його кота вбила сусідка.
Попередньо встановлено, що тварину застрелили з пневматичної рушниці біля будинку 53-річної жінки. Поліція вилучила зброю.
За даним фактом розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює причини та обставини події.
Нагадаємо, у грудні на Рівненщині 15-річний хлопець застрелив бездомну собаку – він здійснив один постріл із гвинтівки в голову тварини.
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