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05 лютого 2025, 01:32

На Полтавщині жінка застрелила з пневматичної рушниці сусідського кота

05 лютого 2025, 01:32
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Подія сталася вдень 3 лютого в одному із сіл Ланнівської громади Полтавського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До поліції звернувся 32-річний місцевий житель із заявою про те, що його кота вбила сусідка.

Попередньо встановлено, що тварину застрелили з пневматичної рушниці біля будинку 53-річної жінки. Поліція вилучила зброю.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, у грудні на Рівненщині 15-річний хлопець застрелив бездомну собаку – він здійснив один постріл із гвинтівки в голову тварини.

зброя розслідування Полтавська область тварини кіт
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