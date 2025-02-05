иллюстративное фото: из открытых источников

Происшествие случилось днем 3 февраля в одном из сел Ланновской громады Полтавского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В полицию обратился 32-летний местный житель с заявлением о том, что его кота убила соседка.

Предварительно установлено, что животное застрелили из пневматического ружья возле дома 53-летней женщины. Полиция изъяла оружие.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в декабре в Ровенской области 15-летний парень застрелил бездомную собаку – он произвел один выстрел из винтовки в голову животного.