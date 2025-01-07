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07 січня 2025, 17:45

Уродженку Луганщини судитимуть за розповсюдження інформації про ЗСУ

07 січня 2025, 17:45
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фото: Полтавська обласна прокуратура
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У Полтавській області під суд піде жінка, яка в соцмережі оприлюднила інформацію про розташування українських військових

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За інформацією відомства, жінка раніше мешкала у Луганській області, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала на Полтавщину.

У вересні 2024 року переселенка на своїй сторінці у соціальній мережі оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових.

Після цього стосовно неї Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт.

Їй інкримінують поширення інформації про розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося раніше, жительку Миколаєва, яка зрадила Україну та працювала на ФСБ, засудили до 15 років позбавлення волі. Вона знімала наслідки російських ударів по місту, а готові відео надсилала для підготовки сюжетів на одному з головних пропагандистських телевізійних каналів РФ – "РИА Новости".

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