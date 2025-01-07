Уроженку Луганщины будут судить за распространение информации об ВСУ

фото: Полтавская областная прокуратура

В Полтавской области под суд пойдет женщина, обнародовавшая в соцсети информацию о расположении украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры, передает RegioNews .

По информации ведомства, женщина раньше проживала в Луганской области, но с началом полномасштабного вторжения России в Украину переехала в Полтавскую область.

В сентябре 2024 года переселенка на своей странице в социальной сети обнародовала информацию о местонахождении украинских военных.

После этого в ее отношении Полтавская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Ей инкриминируют распространение информации о расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения.

Как сообщалось ранее, жительницу Николаева, изменившую Украину и работавшую на ФСБ, приговорили к 15 годам лишения свободы. Она снимала последствия российских ударов по городу, а готовые видео посылала для подготовки сюжетов на одном из главных пропагандистских телевизионных каналов РФ – "РИА Новости".