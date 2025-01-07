14:01  07 января
Шпионили за известными волонтерами и чиновниками: СБУ задержала агентов ФСБ
15:09  07 января
В Киеве будут судить чиновника КГГА, требовавшего еженедельную "дань" с перевозчика
13:12  07 января
В Карпатах сошла лавина
UA | RU
UA | RU
07 января 2025, 17:45

Уроженку Луганщины будут судить за распространение информации об ВСУ

07 января 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
фото: Полтавская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области под суд пойдет женщина, обнародовавшая в соцсети информацию о расположении украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры, передает RegioNews .

По информации ведомства, женщина раньше проживала в Луганской области, но с началом полномасштабного вторжения России в Украину переехала в Полтавскую область.

В сентябре 2024 года переселенка на своей странице в социальной сети обнародовала информацию о местонахождении украинских военных.

После этого в ее отношении Полтавская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Ей инкриминируют распространение информации о расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения.

Как сообщалось ранее, жительницу Николаева, изменившую Украину и работавшую на ФСБ, приговорили к 15 годам лишения свободы. Она снимала последствия российских ударов по городу, а готовые видео посылала для подготовки сюжетов на одном из главных пропагандистских телевизионных каналов РФ – "РИА Новости".

предательство
Житель Тульчина за государственную измену может остаток жизни провести за решеткой
06 января 2025, 17:31
После освобождения Херсона "переобулся" и пошел служить в ТЦК: приспешника оккупантов отправили под суд
12 ноября 2024, 07:26
В Донецкой области задержали российского агента, который готовил ракетные удары по военным госпиталям и аэродромам
27 августа 2024, 12:57
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
На надувном каяке за границу: в Одесской области задержали 26-летнего беглеца
07 января 2025, 17:41
Либо актуальный генплан, либо план пространственного развития. Громадам запретили использовать ДПТ для нового строительства
07 января 2025, 17:25
Куда вложить тысячу долларов, чтобы увеличить капитал: эксперты делятся идеями
07 января 2025, 17:20
Обстрелы в Херсонской области: двое погибших и почти два десятка раненых
07 января 2025, 17:18
На Буковине отправили за решетку переправщика мужчин в Молдову
07 января 2025, 16:39
В Украине будут заочно судить "депутатов ЛНР"
07 января 2025, 16:33
В Виннице минивэн врезался в грузовик: есть погибший
07 января 2025, 16:18
В Кировоградской области браконьеры незаконно выловили рыбы на полмиллиона гривен
07 января 2025, 16:04
Законопроект, дающий старт реформе жилищной политики, на финишной прямой. Что он изменит для украинцев
07 января 2025, 15:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »