07:10  24 грудня
В Україну намагались ввезти вироблену в РФ Казанську ікону Божої Матері
03:15  24 грудня
Молодик із Харкова, який убив свою 10-річну сестру, матір і дідуся, отримав довічне
07:40  24 грудня
На озброєння ЗСУ надійшов бойовий модуль-кулемет "Wolly"
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2024, 11:15

"Вікно життя": на Полтавщині врятували покинуте немовля

24 грудня 2024, 11:15
Читайте также на русском языке
"Вікно життя" на базі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського. Фото: irt.pl.ua
Читайте также
на русском языке

У ніч з 23 на 24 грудня у Полтавській області грудне немовля залишили у спеціальному боксі Миргородської громади, але дитину врятували медпрацівники

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає RegioNews.

За його словами, поруч була записка з інформацією про те, що дитина має застуду і чим її годували.

"Дитина отримує необхідний медичний догляд та піклування", – написав голова ОВА.

Філіп Пронін підкреслив, що програма "Вікно життя", яка створена для порятунку покинутих дітей, є в кожному районі Полтавщини.

"Створення "Вікон життя” ініціювала команда Полтавської ОВА після жахливого випадку, коли дитину покинули на смітнику. Нині "вікна” облаштовані у кожному районі Полтавщини. Це безпечні місця, де можна анонімно та без кримінальної відповідальності залишити немовля у разі відмови", – розповів Філіп Пронін.

Варто зазначити, що у справі дитини, яку знайшли на смітнику, Глобинський районний суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді обмеження волі на 5 років. Жінка визнала свою вину, але її звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Нагадаємо, в Одеській області 13-річний підліток став донором для п'ятьох людей.

медицина Полтавська область діти
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
У Києві затримали п’яного водія, який збив на переході дівчину та втік
24 грудня 2024, 12:00
Посеред скандалу з незаконним збагаченням нардеп Кісільов пересів на люксовий Range Rover за 6,5 млн грн, – Bihus.Info
24 грудня 2024, 11:58
Росіяни розпочали депортацію родичів бійців ЗСУ з окупованих територій, – Андрющенко
24 грудня 2024, 11:45
На Київщині сталася пожежа на СТО: згоріла Mazda
24 грудня 2024, 11:28
Правоохоронці затримали в трьох областях України торговців "трофейною" зброєю
24 грудня 2024, 10:55
На Закарпатті заарештували посібника ухилянтів
24 грудня 2024, 10:26
Вночі ППО збила 36 російських "шахедів" та БпЛА інших типів
24 грудня 2024, 10:25
На Луганщині українські бійці знищили САУ та бронетехніку росіян
24 грудня 2024, 10:15
Окупанти вбили мешканця Херсонщини, поранені двоє цивільних
24 грудня 2024, 09:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »