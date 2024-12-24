"Вікно життя": на Полтавщині врятували покинуте немовля

"Вікно життя" на базі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського. Фото: irt.pl.ua

У ніч з 23 на 24 грудня у Полтавській області грудне немовля залишили у спеціальному боксі Миргородської громади, але дитину врятували медпрацівники

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає RegioNews.

За його словами, поруч була записка з інформацією про те, що дитина має застуду і чим її годували.

"Дитина отримує необхідний медичний догляд та піклування", – написав голова ОВА.

Філіп Пронін підкреслив, що програма "Вікно життя", яка створена для порятунку покинутих дітей, є в кожному районі Полтавщини.

"Створення "Вікон життя” ініціювала команда Полтавської ОВА після жахливого випадку, коли дитину покинули на смітнику. Нині "вікна” облаштовані у кожному районі Полтавщини. Це безпечні місця, де можна анонімно та без кримінальної відповідальності залишити немовля у разі відмови", – розповів Філіп Пронін.

Варто зазначити, що у справі дитини, яку знайшли на смітнику, Глобинський районний суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді обмеження волі на 5 років. Жінка визнала свою вину, але її звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Нагадаємо, в Одеській області 13-річний підліток став донором для п'ятьох людей.