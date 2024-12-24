"Окно жизни" на базе Полтавской областной клинической больницы им. М.В.Склифосовского. Фото: irt.pl.ua

В ночь с 23 на 24 декабря в Полтавской области грудного младенца оставили в специальном боксе Миргородской общины, но ребенка спасли медработники

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает RegioNews.

По его словам, рядом была записка с информацией о том, что у ребенка есть простуда и чем его кормили.

"Ребенок получает необходимый медицинский уход и попечительство", – написал глава ОВА.

Филипп Пронин подчеркнул, что программа "Окно жизни", созданная для спасения брошенных детей, есть в каждом районе Полтавщины.

"Создание "Окон жизни" инициировала команда Полтавской ОВА после ужасного случая, когда ребенка покинули на помойке. Сейчас "окна" обустроены в каждом районе Полтавщины. Это безопасные места, где можно анонимно и без уголовной ответственности оставить младенца в случае отказа", – рассказал Филипп Пронин.

Стоит отметить, что по делу ребенка, найденного на мусорнике, Глобинский районный суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ограничения свободы на 5 лет. Женщина признала свою вину, но ее освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, в Одесской области 13-летний подросток стал донором для пяти человек.