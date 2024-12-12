На Полтавщине суд вынес пожизненный приговор мужчине, зарубившему топором родителей

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В июле 2019 года между отцом и сыном в очередной раз возник конфликт из-за страсти последнего к азартным играм, что приводило к финансовым долгам в семье. Находясь во флигеле, сын несколько раз ударил отца топором, а затем вошел в дом, где с помощью топора и ножа расправился с матерью.

По выводам экспертов, обоим родителям в шею и грудь мужчина нанес не менее 15 ударов, несовместимых с жизнью. Чтобы скрыть убийство, злоумышленник поджег флигель и дом.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Свою вину он не признал и оспаривал решение судов первой и апелляционной инстанций. Однако Верховный Суд согласился с аргументами прокуроров, что наказание соответствует тяжести преступлений. Решение суда окончательно и не подлежит обжалованию.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине будут судить мужчину, попытавшегося сжечь бывших жену и тещу.