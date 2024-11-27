фото: прокуратура

До суду скерований обвинувальний акт стосовно колишніх двох посадовиць дитсадка у Кременчуці. Ще одну експрацівницю оголосили у розшук

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Подія, за яку судитимуть експрацівниць, трапилася у жовтні 2021 року. Коли діти збирали іграшки на майданчику, сильний порив вітру відломив частину стовбура дерева, яка впала на малюків.

За інформацією обласного гідрометцентру, погодні умови вдень того дня (штормовий вітер з поривами більше 15 м/с) характеризувалися як небезпечне метеорологічне явище.

Судовими експертизами встановлено, що дерево, яке росло на території ігрового майданчика, мало 80% біологічних ушкоджень. Відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності, причиною настання нещасного випадку з дітьми була наявність на території дитячого закладу фаутного дерева, що представляло небезпеку.

Внаслідок падіння дерево загинула 4-річна дівчинка та отримав травми середнього ступеня тяжкості 5-річний хлопчик.

Експрацівницям дитсадка інкримінують неналежне виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, вранці 21 листопада на Дніпропетровщині дерево впало на авто. Загинув 52-річний чоловік.