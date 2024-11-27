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27 ноября 2024, 06:42

Погибла девочка и травмировался мальчик: на Полтавщине будут судить экс-работниц детсада

27 ноября 2024, 06:42
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фото: прокуратура
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В суд направлен обвинительный акт в отношении бывших двух чиновниц детсада в Кременчуге. Еще одну экс-работницу объявили в розыск

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Происшествие, за которое будут судить экс-работниц, случилось в октябре 2021 года. Когда дети собирали игрушки на площадке, сильный порыв ветра отломил часть ствола дерева, которая упала на малышей.

По информации областного гидрометцентра, погодные условия днем того дня (штормовой ветер с порывами более 15 м/с) характеризовались как опасное метеорологическое явление.

Судебными экспертизами установлено, что росшее на территории игровой площадки дерево имело 80% биологических повреждений. Согласно заключению судебной инженерно-технической экспертизы безопасности жизнедеятельности, причиной наступления несчастного случая с детьми было наличие на территории детского заведения фаутного дерева, что представляло опасность.

В результате падения дерева погибла 4-летняя девочка и получил травмы средней степени тяжести 5-летний мальчик.

Экс-работницам детсада инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Напомним, утром 21 ноября на Днепропетровщине дерево упало на авто. Погиб 52-летний мужчина.

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