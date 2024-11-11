У місті на Полтавщині вимкнули ліфти через мобілізацію фахівця: що відомо
У Лубнах на Полтавщині довелося зупинити роботу ліфтів. Причина – мобілізація ЗСУ спеціаліста з обслуговування ліфтів. Проблему вирішили, але тимчасово
Про це передає RegioNews із посиланням на Лубенську міськраду.
Співвласників багатоквартирних будинків попередили, що від 7 листопада від 17:00 для "запобігання виникненню нещасних випадків" тимчасово призупинили роботу ліфтів. Зокрема, це стосується будинків, які обслуговує Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління.
Згодом роботу ліфтів поновили. Однак у міськраді попередили мешканців, що питання вирішено тимчасово.
Також у міськраді наголосили, що за період простою ліфтів всім мешканцям проведуть перерахунок.
Фото: видання "Полтавщина".
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