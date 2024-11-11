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У Лубнах на Полтавщині довелося зупинити роботу ліфтів. Причина – мобілізація ЗСУ спеціаліста з обслуговування ліфтів. Проблему вирішили, але тимчасово

Про це передає RegioNews із посиланням на Лубенську міськраду.

Співвласників багатоквартирних будинків попередили, що від 7 листопада від 17:00 для "запобігання виникненню нещасних випадків" тимчасово призупинили роботу ліфтів. Зокрема, це стосується будинків, які обслуговує Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління.

Згодом роботу ліфтів поновили. Однак у міськраді попередили мешканців, що питання вирішено тимчасово.

Також у міськраді наголосили, що за період простою ліфтів всім мешканцям проведуть перерахунок.

Фото: видання "Полтавщина".

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