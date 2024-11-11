В городе на Полтавщине выключили лифты из-за мобилизации специалиста: что известно
В Лубнах Полтавской области пришлось остановить работу лифтов. Причина – мобилизация ВСУ специалиста по обслуживанию лифтов. Проблему решили, но временно
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Лубенский горсовет.
Совладельцев многоквартирных домов предупредили, что с 7 ноября с 17:00 для "предотвращения возникновения несчастных случаев" временно приостановили работу лифтов. В частности, это касается домов, обслуживаемых Лубенским коммунальным жилищно-эксплуатационным управлением.
Впоследствии работу лифтов возобновили. Однако в горсовете предупредили жителей, что вопрос решен временно.
Также в горсовете отметили, что за период простоя лифтов всем жителям будет проведен пересчет.
Фото: издание "Полтавщина".
Напомним, ранее на Львовщине ТЦК мобилизовал мужчину, несмотря на наличие бронирования. Мужчина подал против ТЦК иск в суд и выиграл его, отменив свой призыв на военную службу.