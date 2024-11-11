иллюстративное фото: из открытых источников

В Лубнах Полтавской области пришлось остановить работу лифтов. Причина – мобилизация ВСУ специалиста по обслуживанию лифтов. Проблему решили, но временно

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Лубенский горсовет.

Совладельцев многоквартирных домов предупредили, что с 7 ноября с 17:00 для "предотвращения возникновения несчастных случаев" временно приостановили работу лифтов. В частности, это касается домов, обслуживаемых Лубенским коммунальным жилищно-эксплуатационным управлением.

Впоследствии работу лифтов возобновили. Однако в горсовете предупредили жителей, что вопрос решен временно.

Также в горсовете отметили, что за период простоя лифтов всем жителям будет проведен пересчет.

Фото: издание "Полтавщина".

Напомним, ранее на Львовщине ТЦК мобилизовал мужчину, несмотря на наличие бронирования. Мужчина подал против ТЦК иск в суд и выиграл его, отменив свой призыв на военную службу.