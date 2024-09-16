фото: ДСНС

Через масштабну пожежу в Полтавській області евакуювали жителів села Собківка Новосанжарської громади

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр ДСНС.

"Через пориви вітру виникла пожежа у 2 приватних будинках і 3 господарчих спорудах у с. Балівка. Також загорілося 3 житлові будинки та 4 господарчі споруди у с. Собківка – звідти евакуйовано 6 мешканців", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо додатково пошкоджених домоволодінь та споруд уточнюється.

Нагадаємо, що загальна площа пройдена вогнем – близько 680 га. Наразі горить суха трава та лісова підстилка на площі близько 70 га. Рятувальники продовжують ліквідувати пожежу.