Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: вигоріло уже 680 гектарів, довелося евакуювати людей

фото: ДСНС

На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь пошкодив приватні будинки, також довелося евакуювати пасажирів поїзда

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що загальна площа, яка уже пройдена вогнем, становить близько 680 га. Ліквідація пожежі триває - станом на цю хвилину відомо, що горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га.

Рятувальники евакуювали 57 пасажирів електропотягу сполученням "Полтава-Кобеляки". Також місцеві органи влади евакуювали 7 мешканців с. Маньківка.

За попередньою інформацією рятувальників, є пошкодження приватних будинків та споруд у зоні пожежі, їхня кількість встановлюється.

До гасіння пожежі залучено 411 чоловік особового складу та 67 одиниць техніки. Пожежа спалахнула вчора, 15 вересня, вдень.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що на Черкащині внаслідок масштабної лісової пожежі постраждали шестеро людей.