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14 серпня 2024, 05:17

На Полтавщині чоловік замовив покалічити власну дружину

14 серпня 2024, 05:17
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фото: прокуратура
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Житель Кременчука заплатив 40 тисяч гривень найманцю, щоб той інсценував розбійний напад та скалічив його дружину

Про це йдеться у повідомленні Полтавської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, замовник злочину - 39-річний житель Кременчука, який мав тривалий конфлікт з дружиною. Він попросив жорстоко побити дружину і її сестру, якщо та буде поруч, щоб надалі обидві жінки "пересувалися лише за допомогою інвалідних візків". За побиття чоловік обіцяв заплатити виконавцю 40 тисяч гривень.

Правоохоронці зазначають, що чоловік хотів, аби злочин мав вигляд пограбування. Тому сказав виконавцю забрати у жінок коштовності та гроші.

Правоохоронці після отриманої інформації про підготовку злочину інсценували розбійний напад, а нібито виконавець отримав від замовника частину коштів. Тоді замовника і затримали.

Чоловікові оголосили про підозру у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 121 "Замах на спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого на замовлення".

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує позбавлення волі від семи до десяти років.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали матір та сина, які за 500 доларів замовили покалічити чоловіка.

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