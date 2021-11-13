В Кременчуге вспыхнул пожар на заводе "Укртатнафта"
В Кременчуге на территории ПАО "Укртатнафта" после утечки нефтепродуктов произошел пожар
Об этом сообщает прессслужба ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"Сегодня, в 11: 25, в г. Кременчуг, на территории ПАО "Укртатнафта", в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов, произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако в середине печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в 11:55 возгорание было локализовано, жертв и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.
Для охлаждения печи от ГСЧС было привлечено 32 человека и 7 единицы техники.
Как сообщалось, в Одессе на пляже "Дельфин", что в Приморском районе города, случился пожар на летней площадке клуба "True Man Hot Boat".