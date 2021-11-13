15:16  13 ноября
В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 почти 300 000 человек
12:10  12 ноября
Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи
11:39  13 ноября
Украина приобретет дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar – Резников
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2021, 17:44

В Кременчуге вспыхнул пожар на заводе "Укртатнафта"

13 ноября 2021, 17:44
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Кременчуге на территории ПАО "Укртатнафта" после утечки нефтепродуктов произошел пожар

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Сегодня, в 11: 25, в г. Кременчуг, на территории ПАО "Укртатнафта", в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов, произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако в середине печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в 11:55 возгорание было локализовано, жертв и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.

Для охлаждения печи от ГСЧС было привлечено 32 человека и 7 единицы техники.

Как сообщалось, в Одессе на пляже "Дельфин", что в Приморском районе города, случился пожар на летней площадке клуба "True Man Hot Boat".

Кременчуг пожар ГСЧС нефть Завод

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua