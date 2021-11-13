В Кременчуге вспыхнул пожар на заводе "Укртатнафта"

Фото: ГСЧС

В Кременчуге на территории ПАО "Укртатнафта" после утечки нефтепродуктов произошел пожар

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Сегодня, в 11: 25, в г. Кременчуг, на территории ПАО "Укртатнафта", в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов, произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако в середине печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в 11:55 возгорание было локализовано, жертв и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.

Для охлаждения печи от ГСЧС было привлечено 32 человека и 7 единицы техники.

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