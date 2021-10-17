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17 жовтня 2021, 14:20 217

На Полтавщині пенсіонерка впала у глибокий колодязь

17 жовтня 2021, 14:20 217
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Фото: Рixabay
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У селі Шарковщина Лубенського району Полтавської області пенсіонерка провалилася до глибокого колодязя і не могла самостійно вибратися

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС у Полтавській області.

Виклик про допомогу надійшов рятувальникам пізно увечері п'ятниці, близько 22-ї години. Повідомлялося, що у колодязь, глибиною 10 метрів, провалилася 64-річна жінка.

На місце події направили відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники дістали жінку на поверхню за допомогою спеціальної мотузки. Після порятунку її передали працівникам екстреної меддопомоги.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Львова, на вулиці Підвальній, 24 вересня 77-річна жінка випадково впала в яму та не могла самостійно вибратись.

рятувальники ДСНС

 
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