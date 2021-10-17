На Полтавщине пенсионерка упала в глубокий колодец

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В селе Шарковщина Лубенского района Полтавской области пенсионерка провалилась в глубокий колодец и не могла самостоятельно выбраться

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Полтавской области.

Звонок о помощи поступил спасателям поздно вечером пятницы, около 22 часов. Сообщалось, что в колодец, глубиной 10 метров, провалилась 64-летняя женщина.

На место происшествия направили отделение 20-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели достали женщину на поверхность с помощью специальной веревки. После спасения ее передали работникам экстренной медпомощи.

Напомним, недавно в центре Львова, на улице Подвальной, 24 сентября 77-летняя женщина случайно упала в яму, но не могла самостоятельно выбраться.