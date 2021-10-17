На Полтавщине пенсионерка упала в глубокий колодец
В селе Шарковщина Лубенского района Полтавской области пенсионерка провалилась в глубокий колодец и не могла самостоятельно выбраться
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Полтавской области.
Звонок о помощи поступил спасателям поздно вечером пятницы, около 22 часов. Сообщалось, что в колодец, глубиной 10 метров, провалилась 64-летняя женщина.
На место происшествия направили отделение 20-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели достали женщину на поверхность с помощью специальной веревки. После спасения ее передали работникам экстренной медпомощи.
Напомним, недавно в центре Львова, на улице Подвальной, 24 сентября 77-летняя женщина случайно упала в яму, но не могла самостоятельно выбраться.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины