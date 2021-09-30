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30 вересня 2021, 15:29 614

На Полтавщині невідомий напав з ножем на перехожих, загинула людина

30 вересня 2021, 15:29 614
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Фото: з відкритих джерел
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У місті Кременчук на проспекті Лесі Українки невідомий напав з ножем на двох перехожих. Унаслідок нападу один із потерпілих помер на місці, іншого у тяжкому стані госпіталізували

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавщини.

Відомо, що до поліції звернувся один із потерпілих.

На даний час тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи підозрюваного.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах на вулиці сталася стрілянина, поранено людину.

зброя конфлікт смерть Полтавська область розслідування

 
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