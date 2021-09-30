На Полтавщині невідомий напав з ножем на перехожих, загинула людина
У місті Кременчук на проспекті Лесі Українки невідомий напав з ножем на двох перехожих. Унаслідок нападу один із потерпілих помер на місці, іншого у тяжкому стані госпіталізували
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавщини.
Відомо, що до поліції звернувся один із потерпілих.
На даний час тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи підозрюваного.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялось, що у Черкасах на вулиці сталася стрілянина, поранено людину.
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