На Полтавщине неизвестный напал с ножом на прохожих, погиб человек

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В городе Кременчуг на проспекте Леси Украинки неизвестный напал с ножом на двух прохожих. В результате нападения один из пострадавших скончался на месте, другого в тяжелом состоянии госпитализировали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавщины.

Известно, что в полицию обратился один из пострадавших.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Черкассах на улице произошла стрельба, ранен человек.