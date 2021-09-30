На Полтавщине неизвестный напал с ножом на прохожих, погиб человек
В городе Кременчуг на проспекте Леси Украинки неизвестный напал с ножом на двух прохожих. В результате нападения один из пострадавших скончался на месте, другого в тяжелом состоянии госпитализировали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавщины.
Известно, что в полицию обратился один из пострадавших.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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